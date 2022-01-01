5 صفقات جديدة لأندية الممتازة خلال ساعات

غزة / سما /

تواصل أندية غزة حراكها في الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفها استعداداً لانطلاق منافسات الموسم القادم 2022-2023 المتوقع انطلاقه في شهر أكتوبر القادم.

وأعلن نادي الهلال عن التعاقد مع صفقتين بضم محمد أبو عمران وطلال جندية لصفوفه في أول حراكه في سوق التعاقدات الجديدة.

وكشف نادي شباب الزوايدة عن التعاقد مع لاعبي فريق الأقصى، المهاجم طارق الهور ولاعب الوسط حسن جودة، في أول حراك الضيف الجديد للدوري الممتاز في الانتقالات الصيفية.

وكان قد أعلن الشاطئ عن سابع صفقاته ليلة أمس بالتعاقد مع لاعب الوسط خالد دادر لتعزيز صفوف البحرية الساعي للعودة للدرجة الممتازة الموسم القادم.