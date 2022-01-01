  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

5 صفقات جديدة لأندية الممتازة خلال ساعات

الثلاثاء 05 يوليو 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 صفقات جديدة لأندية الممتازة خلال ساعات



غزة / سما /

تواصل أندية غزة حراكها في الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفها استعداداً لانطلاق منافسات الموسم القادم 2022-2023 المتوقع انطلاقه في شهر أكتوبر القادم.

وأعلن نادي الهلال عن التعاقد مع صفقتين بضم محمد أبو عمران وطلال جندية لصفوفه في أول حراكه في سوق التعاقدات الجديدة.

وكشف نادي شباب الزوايدة عن التعاقد مع لاعبي فريق الأقصى، المهاجم طارق الهور ولاعب الوسط حسن جودة، في أول حراك الضيف الجديد للدوري الممتاز في الانتقالات الصيفية.

وكان قد أعلن الشاطئ عن سابع صفقاته ليلة أمس بالتعاقد مع لاعب الوسط خالد دادر لتعزيز صفوف البحرية الساعي للعودة للدرجة الممتازة الموسم القادم.

#الأندية #الممتازة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: حالة من الارتياح تسود "اسرائيل" بعد نشر نتائج التحقيق الأمريكي باغتيال "أبو عاقلة"

أسعار صرف العملات

لبنان: اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

غانتس ولابيد يعلقان على نتائج التحقيق الأمريكي حول مقتل شيرين أبو عاقلة

استشهاد فتى برصاص شرطة الاحتلال في مجد الكروم بالداخل المحتل

الاردن: القبض على شخص قتل طفلتيه ودفنهما بمحيط منزله في لواء الرمثا

خلال نقاش سري .. إسرائيل بعد هجوم حزب الله تنتقد المتحدث باسم الجيش وتُمرر رسالة لمصر

الأخبار الرئيسية

"هآرتس" : عائلة أبو عاقلة عارضت خطوة نقل الرصاصة للجانب الأميركي

1

صور .. جيش الاحتلال: حماس تحاول استهداف جنودنا بتلك الطريقة ..

20220705090317

لبيد إلى فرنسا وعلى الطاولة تلك الملفات : "حزب الله ونتائج التحقيق في اغتيال ابو عاقلة وصفقة تبادل"

08143354232332784235128306734113

استشهاد فتى برصاص شرطة الاحتلال في مجد الكروم بالداخل المحتل

7E1F651A-5C7F-45E0-A21D-61C5B1035E88

استشهاد شاب من غزة جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب قرب طولكرم

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم