سابع صفقات الشاطئ في انتقالات الصيف الساخنة

غزة / سما /

واصل نادي خدمات الشاطئ حراكه في الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وتمكن الشاطئ من التعاقد مع سابع صفقاته في الانتقالات الصيفية بعد ضم لاعب الوسط خالد دادر الذي لعب الموسم الماضي مع الهلال.

ويعتبر اللاعب دادر سابع صفقات الشاطئ، بعد التعاقد مع حازم أبو شنب ومحمود عارضة ومحمد الديري، والحارس إياد أبو دياب، ومحمد أبو عودة، وعمرو عطا الله.

وسعى الشاطئ في الأيام الماضية لاستغلال الانتقالات الصيفية وتدعيم صفوف البحرية بعدد من اللاعبين لتقوية خطوط الفريق الساعي للعودة السريعة للدرجة الممنازة بعد الهبوط التاريخي الأول.