  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بضغط فرنسي.. حسام عوار يحسم ناديه الجديد

الثلاثاء 05 يوليو 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بضغط فرنسي.. حسام عوار يحسم ناديه الجديد



وكالات / سما /

رضخ اللاعب الجزائري الأصل حسام عوار لضغط ناديه أولمبيك ليون الفرنسي وقرر الانتقال إلى فريق جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعاش لاعب الوسط المميز أوقاتا حرجة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تم إعلامه من طرف مُدربه الهولندي بيتر بوش بأنه لا يدخل في حساباته، وأنه سيخسر كل شيء من الجانب الرياضي إن قرر المواصلة مع ليون الموسم المقبل.

وكان حسام عوار ينوي البقاء مع فريقه الأصلي حتى صيف 2023، مع تغيير الأجواء بعدها بشكل مجاني، في خيار أثار حالة من الغضب الشديد لدى رئيس ليون جون ميشيل أولاس، الذي كان رافضا لفكرة رحيل خريج مدرسته دون أي مُقابل مادي.

وكشف الصحفي الإسباني فرناندو سيرانو عن الوجهة المُستقبلية لصاحب الـ24 عاما، مؤكدا أن عوار توصل لإتفاق رسمي مع نادي إشبيلية الإسباني، ويُفترض أن يوقع لصالحه في القريب العاجل.

وأوضح المصدر ذاته أن الصفقة ستدر على أولمبيك ليون في حدود الـ18 مليون يورو، وهو المُقترح الذي سيقنع الطرف الفرنسي بكل تأكيد، باعتبار أن هذا المبلغ أفضل بكثير من ترك اللاعب يرحل مجانا بعد سنة من الآن.

#حسام عوار #أولمبيك ليون

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: حالة من الارتياح تسود "اسرائيل" بعد نشر نتائج التحقيق الأمريكي باغتيال "أبو عاقلة"

أسعار صرف العملات

لبنان: اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

غانتس ولابيد يعلقان على نتائج التحقيق الأمريكي حول مقتل شيرين أبو عاقلة

استشهاد فتى برصاص شرطة الاحتلال في مجد الكروم بالداخل المحتل

الاردن: القبض على شخص قتل طفلتيه ودفنهما بمحيط منزله في لواء الرمثا

خلال نقاش سري .. إسرائيل بعد هجوم حزب الله تنتقد المتحدث باسم الجيش وتُمرر رسالة لمصر

الأخبار الرئيسية

"هآرتس" : عائلة أبو عاقلة عارضت خطوة نقل الرصاصة للجانب الأميركي

1

صور .. جيش الاحتلال: حماس تحاول استهداف جنودنا بتلك الطريقة ..

20220705090317

لبيد إلى فرنسا وعلى الطاولة تلك الملفات : "حزب الله ونتائج التحقيق في اغتيال ابو عاقلة وصفقة تبادل"

08143354232332784235128306734113

استشهاد فتى برصاص شرطة الاحتلال في مجد الكروم بالداخل المحتل

7E1F651A-5C7F-45E0-A21D-61C5B1035E88

استشهاد شاب من غزة جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب قرب طولكرم

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم