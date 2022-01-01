بضغط فرنسي.. حسام عوار يحسم ناديه الجديد

وكالات / سما /

رضخ اللاعب الجزائري الأصل حسام عوار لضغط ناديه أولمبيك ليون الفرنسي وقرر الانتقال إلى فريق جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعاش لاعب الوسط المميز أوقاتا حرجة خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تم إعلامه من طرف مُدربه الهولندي بيتر بوش بأنه لا يدخل في حساباته، وأنه سيخسر كل شيء من الجانب الرياضي إن قرر المواصلة مع ليون الموسم المقبل.

وكان حسام عوار ينوي البقاء مع فريقه الأصلي حتى صيف 2023، مع تغيير الأجواء بعدها بشكل مجاني، في خيار أثار حالة من الغضب الشديد لدى رئيس ليون جون ميشيل أولاس، الذي كان رافضا لفكرة رحيل خريج مدرسته دون أي مُقابل مادي.

وكشف الصحفي الإسباني فرناندو سيرانو عن الوجهة المُستقبلية لصاحب الـ24 عاما، مؤكدا أن عوار توصل لإتفاق رسمي مع نادي إشبيلية الإسباني، ويُفترض أن يوقع لصالحه في القريب العاجل.

وأوضح المصدر ذاته أن الصفقة ستدر على أولمبيك ليون في حدود الـ18 مليون يورو، وهو المُقترح الذي سيقنع الطرف الفرنسي بكل تأكيد، باعتبار أن هذا المبلغ أفضل بكثير من ترك اللاعب يرحل مجانا بعد سنة من الآن.