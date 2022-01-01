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برشلونة ينجح في الإبقاء على عثمان ديمبيلي

الثلاثاء 05 يوليو 2022 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة ينجح في الإبقاء على عثمان ديمبيلي



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن إدارة برشلونة الإسباني نجحت في التوصل لاتفاق مع الفرنسي عثمان ديمبيلي بتجديد عقده.

وانتهى عقد عثمان ديمبيلي مع فريقه برشلونة بداية هذا الشهر، ويحق للاعب الانتقال إلى أي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

ولكن أشارت التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام الماضية إلى أن عثمان ديمبيلي لم يتوصل لاتفاق مع أي فريق آخر حتى وقتنا هذا من أجل تفكيره في إمكانية تمديد عقده مع برشلونة، خاصةً وأنه بات لاعباً أساسياَ مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وأضافت الصحيفة أن بالرغم من انتهاء عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة، إلا أن الأخير ما زال متمسكاً باستمراره مع الفريق.

وأوضحت “سبورت” أن عرض تجديد عقد عثمان ديمبيلي ما زال مطروحاً على الطاولة، وبالفعل فإن اللاعب الفرنسي مستعد للتوقيع الآن على عقد جديد مع الفريق لمدة عامين.

الجدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي قد شارك مع برشلونة في الموسم المنقضي 32 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة 13 آخرين.

#برشلونة #عثمان ديمبيلي

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