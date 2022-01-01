برشلونة ينجح في الإبقاء على عثمان ديمبيلي

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن إدارة برشلونة الإسباني نجحت في التوصل لاتفاق مع الفرنسي عثمان ديمبيلي بتجديد عقده.

وانتهى عقد عثمان ديمبيلي مع فريقه برشلونة بداية هذا الشهر، ويحق للاعب الانتقال إلى أي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

ولكن أشارت التقارير الصحفية الإسبانية في الأيام الماضية إلى أن عثمان ديمبيلي لم يتوصل لاتفاق مع أي فريق آخر حتى وقتنا هذا من أجل تفكيره في إمكانية تمديد عقده مع برشلونة، خاصةً وأنه بات لاعباً أساسياَ مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وأضافت الصحيفة أن بالرغم من انتهاء عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة، إلا أن الأخير ما زال متمسكاً باستمراره مع الفريق.