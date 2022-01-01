ريال مدريد يضمن التعاقد مع إيرلينج هالاند!

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن نادي ريال مدريد سيكون أمامه فرصة كبيرة للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد بعد موسمين من الآن.

وانتقل النجم النرويجي إيرلينج هالاند صاحب 21 عاماً للعب في صفوف مانشستر سيتي هذا الصيف، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت تقريباً 60 مليون يورو.

وكان ريال مدريد من أبرز المرشحين للتعاقد مع إيرلينج هالاند، ولكن الشاب النرويجي فضّل اللعب بقميص السيتيزين في الوقت الحالي.

ولكن يبدو بأن ريال مدريد يمتلك فرصة كبيرة للتعاقد مع إيرلينج هالاند بعد عامين من الآن بفضل البند في عقده مع مانشستر سيتي الخاص بالشرط الجزائي.

وأوضحت الصحيفة أن محامي إيرلينج هالاند قد وضع بنداً في عقد اللاعب النرويجي يجعله يرحل عن مانشستر سيتي في موسمه الثاني بمبلغ 200 مليون يورو، وبمبلغ 175 مليون يورو في عامه الثالث.

وأكملت الصحيفة أن هذه المبالغ لن تكون قليلة على لاعب بحجم إيرلينج هالاند، خاصةً إذا نجح في التألق مع مانشستر سيتي.

وأضافت صحيفة “ماركا” أن ريال مدريد مستعد لهذا الأمر، ويدرس فكرة التعاقد معه بعد عامين أو ثلاثة من الآن.