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عقوبة مالية كبيرة في انتظار روبرت ليفاندوفسكي!

الثلاثاء 05 يوليو 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبة مالية كبيرة في انتظار روبرت ليفاندوفسكي!



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني قد يتعرض لعقوبة مالية كبيرة من جانب ناديه بسبب رغبته في الرحيل عن الفريق.

وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي صاحب 32 عاماً بالرحيل عن بايرن ميونخ هذا الصيف، حيث خرج اللاعب للحديث بشكلٍ واضح وصريح عن رغبته في مغادرة العملاق البافاري.

ويعتبر فريق برشلونة هو وجهة النجم والهداف البولندي المفضلة، حيث تحاول إدارة البرسا منذ بداية الميركاتو الصيفي التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحف في ألمانيا تتحدث عن إمكانية تعرض ليفاندوفسكي لعقوبة مادية كبيرة إذا لم يتواجد في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البولندي لا يزال في مايوركا يقضي إجازته السنوية هناك، ولكن يوم 12 من شهر يوليو يقترب -موعد انطلاق تدريبات بايرن ميونخ- وإذا لم يتواجد في ذلك الموعد فإنه سيحصل على عقوبة مادية قد تصل إلى 3.6 مليون يورو.

ولكن أضافت “ماركا” بأن هذا السيناريو قد يكون مستبعد لأنه من المتوقع توصل إدارة برشلونة لاتفاق نهائي بشأن ضم روبرت ليفاندوفسكي.

#ليفاندوفسكي #بايرن ميونخ #نادي برشلونة

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