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قوات الاحتلال تدمر عين مياه في دوما جنوب نابلس

الثلاثاء 05 يوليو 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محتويات عين مياه في قرية دوما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عين دوما جنوب القرية برفقة جرافة، ودمرت أنابيب المياه فيها والأسلاك الشائكة المحيطة بها، وعاثت خرابا بأعمال الترميم التي جرت مؤخرا في العين.

وأضاف، أن العين مصدر أساسي لمربي المواشي في القرية التي تعاني من شح في مصادر المياه، مضيفا أن قوات الاحتلال كانت أخطرت في وقت سابق بوقف أعمال البناء في العين، وجرى متابعة القضية أمام المحاكم الإسرائيلية التي رفضت الاستئناف على القرار.

#نابلس #الاحتلال

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