اشتية يتهم إسرائيل باستخدام جثامين شهداء فلسطين في مختبرات طبية

رام الله / سما /

اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إسرائيل باستخدام جثامين شهداء محتجزة في مختبرات الطب بالجامعات الإسرائيلية.

وقال اشتية :“لا يتوقف إرهاب الاحتلال عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال منذ مطلع هذا العام 78 شهيدًا من بينهم 15 قاصرًا”.

وأضاف “تزيد سلطات الاحتلال من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية”.

وطالب اشتية الجامعات العالمية بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين.

ودعا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، والإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة لديها، كي يتمكن ذووهم من وداعهم بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم.

وقال حسين شجاعية -منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء- إن الاحتلال يحتجز 104 جثامين منذ عام 2015، بالإضافة إلى 256 جثمانًا في مقابر خاصة منذ سنوات طويلة، يُطلق عليها “مقابر الأرقام”.