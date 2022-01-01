الجبهة الديمقراطية تنعى شهيد لقمة العيش الشاب أحمد عياد

غزة / سما /

نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهيد الشاب أحمد حرب عياد شهيد لقمة العيش الذي استشهد جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المُبرح والتنكيل به أثناء توجهه للعمل بمناطق الـ٤٨ قرب الجدار بطولكرم شمال الضفة الفلسطينية.

وتقدمت الجبهة بأحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد عياد، وتدعو جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في تشييع جثمان شهيد لقمة العيش.

وأكدت الجبهة أن هذه الجريمة النكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وقالت الجبهة «يخطئ الاحتلال إن ظن أن سياسة القتل والاعدام الميداني والاعتقالات العشوائية ستردع شعبنا ومقاومته عن الرد على الجرائم المتواصلة ومواصلة نضاله وتضحياته.

وختمت الجبهة بيانها مضيفةً «ما كان لإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بارتكاب جرائم بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وقدسه لولا سياسة الإفلات من العقاب والحماية التي توفرها الولايات المتحدة الأميركية، والصمت الدولي وازدواجية المعايير الدولية