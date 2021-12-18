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هيئة الأسرى: قرار إسرائيلي بتشريح جثمان الشهيدة فرج الله قبل تسليمه

الثلاثاء 05 يوليو 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: قرار إسرائيلي بتشريح جثمان الشهيدة فرج الله قبل تسليمه



القدس المحتلة / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "محكمة صلح حيفا" أصدرت قراراً في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتشريح جثمان الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله، في معهد الطب العدلي أبو كبير، وذلك بحضور طبيب فلسطيني منتدب من وزارة العدل الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لقرار المحكمة سيتم تسليم جثمان الشهيدة فرج الله لذويها بعد الانتهاء من عملية التشريح.

وكانت الشهيدة فرج الله قد ارتقت قبل ثلاثة أيام داخل معتقل "الدامون" بعد أن تعرضت لجريمة طبية متعمدة بحقها طوال فترة اعتقالها، فقد كانت تعاني من ارتفاع في نسبة السكر في الدم ومن ارتفاع بالضغط وأهملت إدارة المعتقل ما تعانيه من مش مشاكل صحية مما أدى إلى تدهور حالتها وسقوطها شهيدة بعد ذلك.  

جدير ذكره أن الشهيدة فرج الله من بلدة إذنا قضاء الخليل، وكان جيش الاحتلال قد اعتقلها بتاريخ 18/12/2021 بعد أن اعتدى عليها مستوطن بالضرب قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي أم لثمانية أبناء، وبارتقائها يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيداً منذ عام 1967.

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