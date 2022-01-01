صندوق دعم الشباب يتحدث عن تفاصيل القرض الحسن للزواج

القدس المحتلة / سما /
تحدث المدير العام لصندوق دعم الشباب الفلسطيني علاء الباز عن قرض الزواج للشباب ضمن برامج الصندوق لدعم الشباب.
وأوضح الباز أن أبرز برامج دعم الشباب قرض الزواج الـ٢٠٠٠$ الذي يستهدف فئة الشباب من ٢٢_ ٣٥ سنة.
وأشار الباز إلى أن شروط القرض سيتم الإعلان عنها لاحقا، مبينًا أنه يسدد بواقع ٥٠$ شهرياً.
وقال إن عددا كبيرا من الشباب يتقدمون للقرض، ويتم اختيار المستفيدين عبر قرعة علنية تبث مباشرةً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: "نجري قُرعة قرض الزواج كل ٣ شهور، وبعد العيد سنعلن عن قرعة جديدة لقرض الزواج وهذه المرة ستكون للفئة من ٢٨_٣٥ عاماً".
وأردف: "هناك وعودات من الأمانة العامة لدعم صندوق الشباب".