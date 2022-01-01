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صندوق دعم الشباب يتحدث عن تفاصيل القرض الحسن للزواج

الثلاثاء 05 يوليو 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق دعم الشباب يتحدث عن تفاصيل القرض الحسن للزواج



القدس المحتلة / سما /

تحدث المدير العام لصندوق دعم الشباب الفلسطيني علاء الباز عن قرض الزواج للشباب ضمن برامج الصندوق لدعم الشباب.

وأوضح الباز أن أبرز برامج دعم الشباب قرض الزواج الـ٢٠٠٠$ الذي يستهدف فئة الشباب من ٢٢_ ٣٥ سنة.

وأشار الباز إلى أن شروط القرض سيتم الإعلان عنها لاحقا، مبينًا أنه يسدد بواقع ٥٠$ شهرياً.

وقال إن عددا كبيرا من الشباب يتقدمون للقرض، ويتم اختيار المستفيدين عبر قرعة علنية تبث مباشرةً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "نجري قُرعة قرض الزواج كل ٣ شهور، وبعد العيد سنعلن عن قرعة جديدة لقرض الزواج وهذه المرة ستكون للفئة من ٢٨_٣٥ عاماً".

وأردف: "هناك وعودات من الأمانة العامة لدعم صندوق الشباب".

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