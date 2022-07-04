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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الثلاثاء 05 يوليو 2022 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 2022/07/04

معبر كرم أبو سالم التجاري

- استيراد 288 شاحنة

- تصدير عدد 14 شاحنة

معبر رفح التجاري:

- عمل جزئي لإدخال 97 شاحنة لمواد البناء (اسمنت-حصمة)

كميات البترول الواردة:

- استيراد 3 شاحنات سولار

- استيراد 15 شاحنات غاز

-ادخال 18 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

- متابعة إجراءات مغادرة 688 مسافر

- اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 2284 مسافر قادم من الخارج.

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