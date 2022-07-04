مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الاثنين.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الاثنين 2022/07/04
معبر كرم أبو سالم التجاري
- استيراد 288 شاحنة
- تصدير عدد 14 شاحنة
معبر رفح التجاري:
- عمل جزئي لإدخال 97 شاحنة لمواد البناء (اسمنت-حصمة)
كميات البترول الواردة:
- استيراد 3 شاحنات سولار
- استيراد 15 شاحنات غاز
-ادخال 18 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
- متابعة إجراءات مغادرة 688 مسافر
- اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 2284 مسافر قادم من الخارج.