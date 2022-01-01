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شؤون الأسرى: الأسير عواودة استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام

الثلاثاء 05 يوليو 2022 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير خليل عواودة (40 عاماً) استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام منذ السبت الماضي، احتجاجاً على تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الإفراج عنه.

وأشار عبد ربه ، اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه نهاية الشهر الماضي، لكن الاحتلال تراجع عن تعهداته ومدد اعتقاله لمدة أربعة أشهر، ما جعل الأسير عواودة الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي يعاود الإضراب عن الطعام من جديد.

وحذر من أن استئناف الأسير لإضرابه عن الطعام من جديد بعد إضراب طويل، يشكل خطورة كبيرة على صحته، أشد من فترة الإضراب المتواصلة التي خاضها.

وكان الأسير عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، قد علّق إضرابه عن الطعام في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، وكان قد أعلن إضرابه عن الطعام في الثالث من مارس/ آذار الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، الذي يواجهه إلى جانب 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال تحت ذريعة وجود "ملف سري".

#هيئة شؤون الأسرى

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