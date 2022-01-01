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الاحتلال يعتقل مواطنين من الظاهرية جنوب الخليل

الثلاثاء 05 يوليو 2022 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت المواطنين بهجت عطا أبو علان (28 عاما)، وعز الدين موسى أبو علان (29 عاما)، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى أحد مراكز الاعتقال.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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