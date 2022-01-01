رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تبرئة واشنطن اسرائيل من اغتيال شيرين ابو عاقلة، فيما حملت الرئاسة اسرائيل المسؤولية الكاملة وأعلنت أنها ستتابع ملف الاغتيال في الجنائية الدولية، واعتبرت نقابة الصحفيين التقرير الأميركي غير مهني، بينما نددت عائلة الشهيد بنتائج التحقيق.

كما أبرزت الصحف: إصابات في أبو ديس ودورا والاحتلال يهدم منشآت في القدس والخليل ويوزع اخطارات وقف بناء في حمصة، ومجلس الوزراء يصادق على مشاريع بنية تحتية في قطاع المياه ويكلف وزراء الاختصاص بتقديم دراسات وتقارير لتحسين حجم الاستثمار في الصناعة والزارعة، وأعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة من السابقة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- واشنطن: الشهيدة أبو عاقلة لم تقتل بشكل متعمد! نقابة الصحفيين: التقرير الأميركي غير مهني، الرئاسة: نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة، عائلة الشهيد تندد بنتائج التحقيق.

- إصابات بالرصاص وهدم وإخطار 35 منزلا ومنشأة

- الرئيس في الجزائر للمشاركة باحتفالات الاستقلال

- الحكومة توحه بتقديم دراسات لتحسين الاستثمار الزراعي والصناعي

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها

- الرئاسة: نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحفية أبو عاقلة

- إصابات في ابو ديس ودورا والاحتلال يهدم منشآت في القدس والخليل ويوزع اخطارات وقف بناء في حمصة ويعتقل 27 مواطنا من الضفة ويمنع استكمال تنظيف الموقع الأثري في سبسطية

- مجلس الوزراء يصادق على مشاريع بنية تحتية في قطاع المياه ويكلف وزراء الاختصاص بتقديم دراسات وتقارير لتحسين حجم الاستثمار في الصناعة والزارعة

- "الصحة": أعراض الموجة السادسة من كورونا أشد خطورة من السابقة

"الأيام":

- أميركا تبرئ اسرائيل من تعمد قتل شيرين: فحص الرصاصة لم يقدم نتيجة نهائية.. جيش الاحتلال: لا يمكن تحديد الجهة المسؤولة

- النيابة الفلسطينية تكذب ادعاء واشنطن: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة للاغتيال.. الرئاسة: سنتابع موضوع الاغتيال أمام الجنائية.. عائلتها: التحقيق الأميركي يهين صراحة ذكرى شيرين

- حملة هدم وتجريف وإخطار بمحافظات عدة وإصابات خلال مواجهات في دورا وأبو ديس

- الرئيس يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات ذكرى استقلالها

- الحكومة تُقر عددا من مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه

- الصحة: اصابات كورونا تتزايد والأعراض أشد خطورة