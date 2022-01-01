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إصابة إسرائيلي في عملية طعن قرب "بني براك"

الثلاثاء 05 يوليو 2022 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة إسرائيلي في عملية طعن قرب "بني براك"



القدس المحتلة / سما /

أعلنت القناة 13 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء إصابة مستوطن (47 عامًا) بجروح متوسطة، بعد طعنه من قبل شخص مجهول أثناء سيره على الجسر الذي يربط بين "جفعات شموئيل" و"بني براك"، حيث لم تُعرف ملابسات الحادثة، فيما تشتبه الشرطة أن عملية الطعن لدوافع قومية.

ووفق القناة العبرية، فإن المصاب قاله إنه تعرض لهجوم من قبل عربي طعنه مرتين في رأسه، حيث تجري عمليات تمشيط بحثا عن المنفذ.

ومن جانبها، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب جسر للمشاة على شارع رقم 4، حيث لم تحدد أسباب وخلفية الحادث، فيما لا تستبعد الشرطة أن تكون الخلفية قومية.

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