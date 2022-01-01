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الطقس: الجو حار نسبي الى حار

الثلاثاء 05 يوليو 2022 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الجو حار نسبي الى حار



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أم يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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