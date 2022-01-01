  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان: اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

الإثنين 04 يوليو 2022 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين



بيروت/سما/

وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالقذائف الصاروخية، مساء اليوم الاثنين، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان.


وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "اشتباكات عنيفة وقعت بين جند الشام، وعصبة الأنصار الإسلامية في منطقة الطوارىء في ​عين الحلوة​"، مشيرة إلى أن هناك "معلومات عن إصابة مسؤول في جند الشام خلال تبادل لاطلاق النار.


وشهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان العام أواخر الماضي، حالة من الاستنفار المسلح، تحسبا لتوترات بين فصائل فلسطينية.


ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فإن "​عصبة الأنصار الاسلامية​"، قامت بعملية استنفار مسلح في شوارع مخيم عين الحلوة. وأوضح أن الاستنفار تمركز في مناطق سيطرة عصبة الأنصار، في مناطق "الصفصاف – الرأس الأحمر".


وأشار إلى أن هذا الاستنفار يأتي كـ "إجراء احترازي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنعًا لدخول طابور خامس، على خط توتير الأوضاع على ضوء الخلافات "الفتحاوية – الحمساوية"، الأخيرة نتيجة أحداث مخيم برج الشمالي".


ووفقا لتصريحات نقلها الموقع اللبناني عن مصادر أمنية فلسطينية فإن هدف هذا الاستنفار هو التاكيد على رسالة مفادها أن "الامن خط أحمر، وممنوع على اي كان المساس به، وخاصة في منطقة شهدت على مر السنوات توترات أمنية كثيرة، نتيجة تداخل نفوذ القوى فيها".

#لبنان #مخيم عين الحلة

الأكثر قراءة اليوم

تطور غير مسبوق من الجانب التركي.. احتجاز سفينة روسية بطلب من العاصمة كييف

الشيقل يرتفع مع ترقب قرار "المركزي الإسرائيلي" زيادة الفائدة

قناة عبرية : توتر بين بينت ولبيد بسبب رفض هذا الطلب ..

السيسي: الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد وثورة يوليو كانت أمرا الهيا

الولايات المتحدة تعيد الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة للسلطة الفلسطينية

أسعار صرف العملات

السيسي : اللي بيتعمل في مصر من عند ربنا

الأخبار الرئيسية

undefined

العاروري يتحدث عن المقاومة بالضفة وملف الأسرى والوضع الداخلي في "اسرائيل"..

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الخارجية الامريكية تعلن نتائج التحقيق حول الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين أبو عاقلة

محدث: وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم