المجلس التشريعي بغزة يستهجن الإعلان الأمريكي بشأن اغتيال أبو عاقلة

غزة/سما/

استهجن المجلس التشريعي في غزة، الاثنين، الإعلان الأمريكي بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة.

وقال التشريعي في تصريح صحفي : إن "الإعلان الأمريكي مستهجن ومرفوض ويشكل امتدادا لسياسة الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال الإسرائيلي والكيل بمكيالين، لتبرئة الاحتلال ومساعدته للإفلات من العقاب".

ودعا التشريعي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الإسراع في اتخاذ خطوات جدية وموقف علني واضح من جريمة اغتيال الصحفية أبوعاقلة.



وأضاف أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه هو بمثابة ضوء أخضر له لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية.

وكان تحقيق أمريكي صدر الاثنين خلص إلى "ترجيح" استشهاد الصحفية الفلسطينية الأمريكية أبو عاقلة "بإطلاق نار من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي" التي كانت تجتاح مخيم جنين.

وقال المتحدث بلسان الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان اليوم الاثنين، إنّه "بعد تحليل جنائي مفصل للغاية" لم يتمكن الفاحصون كي من التوصل "إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بأصل الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف، "قرر خبراء المقذوفات أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة".