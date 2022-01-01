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إصابات إحداها حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

الإثنين 04 يوليو 2022 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات إحداها حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل



القدس/ الخليل/سما/

 أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت في أبو ديس شرق القدس، والخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية، فإن شابًا أصيب بجروح حرجة، خلال مواجهات اندلعت في أعقاب اقتحام الاحتلال لبلدة أبو ديس، وتجري محاولات لإنقاذ حياته.

فيما أصيب 5 شبان، جراء إطلاق النار تجاههم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دورا جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت في عدة أحياء داخل المدينة، فيما اقتحمت وحدة خاصة بناية سكنية برفقة قوة عسكرية.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه الشبان الغاضبين، ما أدى لإصابة 5 شبان بجروح متفاوتة.

#القدس #الخليل

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