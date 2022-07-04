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بالفيديو: قتلى وجرحى في إطلاق نار بحفل استعراضي في شيكاغو

الإثنين 04 يوليو 2022 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: قتلى وجرحى في إطلاق نار بحفل استعراضي في شيكاغو



شيكاغو/سما/

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.

 ونشر موقع "شيكاغو صن تايمز" المحلي، إن السلطات التنفيذية بالمنطقة أعلنت مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.


ولم تعلن الشرطة إلقاء القبض على المنفذ حتى الآن، ما يعني أن هناك تطورات على الأرض.


ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الهجوم.

وبحسب المصادر، فقد وقع الحادث بعد حوالي 10 دقائق من انطلاق احتفال الرابع من يوليو/تموز في هايلاند بارك بولاية إلينوي.



يذكر أن تقرير حديث، نشر الشهر الماضي، كشف أنه تم تنفيذ 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.

#شيكاغو

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