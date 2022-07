بالفيديو: قتلى وجرحى في إطلاق نار بحفل استعراضي في شيكاغو

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.

ونشر موقع "شيكاغو صن تايمز" المحلي، إن السلطات التنفيذية بالمنطقة أعلنت مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.



ولم تعلن الشرطة إلقاء القبض على المنفذ حتى الآن، ما يعني أن هناك تطورات على الأرض.

People fled for cover following reports of a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois on Monday. The Lake County Sheriff’s Office said they were assisting police in responding to the shooting in the north Chicago suburb. https://t.co/2iO2vPCw7Y pic.twitter.com/x4Q05pWjZA