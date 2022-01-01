نقابة المحامين تعلن تعليق العمل الشامل غدًا

رام الله/سما/

أعلنت نقابة المحامين، مساء اليوم الإثنين، عن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية يوم غد الثلاثاء طيلة اليوم بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد القانونية.

وأكدت النقابة في بيان لها، على سلمية الاعتصام والمسيرة وعدم الاحتكاك والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم الخروج عن أهداف الاعتصام والمسيرة وضرورة الالتزام برفع العلم الفلسطيني والشعارات المعدة من النقابة مسبقًا والتأكيد على أن المسيرة صامتة.

وقررت إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة إلى مجالس التأديب موقوفين عن العمل لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأكدت على ضرورة المشاركة بروب المحاماة الساعة العاشرة صباحا على دوار المنارة في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة وال‘علان عن الخطوات القادمة.