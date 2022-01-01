القواسمي خلال لقائه وفدا استراليا: آلاف الفلسطينيين قتلوا من قبل إسرائيل على غرار أبو عاقلة

رام الله/سما/

قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، رئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني الفلسطيني أسامة القواسمي إن آلاف الفلسطينيين قتلوا من قبل إسرائيل على غرار شيرين أبو عاقلة.

جاء ذلك خلال استقبال القواسمي، مساء اليوم الإثنين، وفدا قياديا من طلبة جامعات أسترالية، حيث أطلعهم على حقيقة ما يجري من إصرار إسرائيلي على استمرار العدوان بكافة أشكاله، خاصة الاستعماري الاستيطاني الكولونيالي، وفرض نظام الفصل العنصري "الابارتايد"، ومحاولات إسرائيل للتغطية على جرائمها كما حدث مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وقال القواسمي للوفد إن محاولات إسرائيل إلقاء اللوم على الفلسطينيين في إفشال العملية السياسية هي محاولات فاشلة لا يمكن أن تتفق مع المنطق والعقل، فالفلسطينيون، قيادة وشعبا، هم أكثر الباحثين عن فرصة حقيقية ذات مغزى، وهم أكثر المعنيين بإنجاح فرص الاتفاق على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري.

وتخلل اللقاء حوار ونقاش معمق حول رؤية الفلسطينيين للحل السياسي، وإفشال إسرائيل لكل المساعي السياسية الدولية.

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