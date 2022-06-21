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الأسير خليل عواودة يستأنف إضرابه عن الطعام

الإثنين 04 يوليو 2022 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير خليل عواودة يستأنف إضرابه عن الطعام



رام الله/سما/

أكدت مصادر مختصة بشؤون الأسرى، اليوم الإثنين، أن الأسير خليل عواودة استأنف إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لتراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وعودها له بإنهاء اعتقالخ الإداري والإفراج عنه بتاريخ 26/06/2022.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، فإن الأسير عواودة أفاد في رسالة وصلت منه، أنه قرر يوم السبت الماضي 02/07/2022، استئناف إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لتلاعب سلطات الاحتلال وتراجعها عن الإفراج عنه، مؤكدًا أنه ماضٍ في خطوته هذه حتى الاستجابة لمطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري التعسفي والإفراج عنه.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأسير عواودة علق إضرابه عن الطعام بتاريخ 21/06/2022، بعد أن استمر لمدة (111) يومًا بشكل متواصل بناءً على وعودات وتعهدات سلطات الاحتلال له بإنهاء اعتقاله الإداري أي الإفراج عنه بعد انتهاء أمر الإعتقال الإداري بتاريخ 26/06/2022، إلا أن مخابرات الاحتلال نقضت وعودها وأصدرت أمرًا جديدًا بتجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، وذلك بالرغم من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه، بل قامت بنقله من مستشفى أساف هروفيه إلى سجن عيادة الرملة وهو بحالة صحية سيئة جدًا وبحاجة للبقاء في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

#الاسير خليل عواودة

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