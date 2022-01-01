  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منظمة كندية تطلق موقعا يحتوي مواد لزيادة الوعي حول فلسطين

الإثنين 04 يوليو 2022 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة كندية تطلق موقعا يحتوي مواد لزيادة الوعي حول فلسطين



أوتاوا/سما/

 أطلقت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" موقعا يحمل اسم "محطة الطلاب"، يقدم مجموعة متنوعة من الموارد والدعم للطلبة والمنظمات الجامعية لزيادة الوعي حول فلسطين.

كما يقدم الموقع موارد موثقة للتعليم الذاتي والتعلم الجماعي للمساعدة في تعميق فهم الطلبة للقضية الفلسطينية، وتوسيع أنشطة التضامن مع الحق الفلسطيني، ونماذج وأمثلة للمجموعات التي ترغب في تمرير قرارات بمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها.

ويشمل الموقع منشورات يمكن تحميلها بجودة عالية، وموارد تعليمية ومنشورات عن العنصرية ضد الفلسطينيين ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

#كندا #أمريكا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

تطور غير مسبوق من الجانب التركي.. احتجاز سفينة روسية بطلب من العاصمة كييف

الشيقل يرتفع مع ترقب قرار "المركزي الإسرائيلي" زيادة الفائدة

قناة عبرية : توتر بين بينت ولبيد بسبب رفض هذا الطلب ..

السيسي: الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد وثورة يوليو كانت أمرا الهيا

الولايات المتحدة تعيد الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة للسلطة الفلسطينية

أسعار صرف العملات

السيسي : اللي بيتعمل في مصر من عند ربنا

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية: تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الخارجية الامريكية تعلن نتائج التحقيق حول الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين أبو عاقلة

محدث: وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها

تنويه من الشؤون المدنية بغزة حول التسجيل للصلاة بالاقصى وزيارة الاقارب

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم