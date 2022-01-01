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الرئيس عباس يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها

الإثنين 04 يوليو 2022 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها



رام الله/سما/

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة الجزائرية بدعوة كريمة من أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاحتفالات الرسمية للجمهورية الجزائرية الشقيقة في الذكرى الـ 60 لاستقلالها في الخامس من تموز/يوليو الجاري.

وكان في استقبال الرئيس: رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير العدل عبد الرشيد طبي.

واستعرض الرئيس ورئيس الوزراء الجزائري حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف النشيد الوطني الفلسطيني، ومن ثم توجه الرئيس إلى مقر إقامته.

وسيلتقي عباس، خلال الزيارة، الرئيس تبون لاطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

كما سيبحث سيادته مع أخيه الرئيس تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر التطورات بشأن عقد القمة العربية وتنسيق المواقف التي تضمن نجاحها.

ويرافق الرئيس كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.

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