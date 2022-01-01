غانتس ولابيد يعلقان على نتائج التحقيق الأمريكي حول مقتل شيرين أبو عاقلة

القدس المحتلة/سما/

علق وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين،على نتائج التحقيق الأمريكي الذي هدف إلى التحقق من مصدر الرصاصة التي أطلقت باتجاه الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وأدت إلى استشهادها.



وقال غانتس، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أود أن أعبر عن حزني لوفاة شيرين أبو عاقلة، نحن نعتبر وصول دراسة الحقيقة قيمة عليا"، مضيفا: "يجب أن نتذكر أن المسؤولين عن الحادث هم قبل كل شيء الإرهابيون الذي يحاربون وسط السكان المدنيين".

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، بشأن التحقيق في ملابسات استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة : "إن الأنشطة العملياتية التي يجريها جيش الإحتلال في سبيل دحر المقاومين ستستمر أينما يلزم القيام بذلك.



وأضاف: ‏يبيّن التحقيق الذي أجراه جيش الإحتلال بأنه يستحيل تحديد الجهة المسؤولة عن المقتل المؤسف للصحفية شيرين أبو عاقلة، ولكن يمكن التحديد بشكل مؤكد أنه لم تكن هناك أي نية لاستهدافها، حيث تعبّر إسرائيل عن أسفها بمقتلها.



وتابع: ‏بصفتي رئيس حكومة الإحتلال أدعم دعمًا مطلقًا وقاطعًا مقاتلي جيش الإحتلال الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل الدفاع عن مواطني إسرائيل في مواجهة المقاومة ويعملون ليلاً ونهارًا من أجل ضمان أمن إسرائيل".

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق اليوم، أن المحققين في مقتل شيرين أبو عاقلة، لم يتمكنوا من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياتها، موضحة أنها قتلت على الأرجح بنيران من مواقع اسرائيلية لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مقتلها كان عمدا.