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الرئاسة: لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية بشأن اغتيال أبو عاقلة

الإثنين 04 يوليو 2022 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية بشأن اغتيال أبو عاقلة



رام الله/سما/

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين في 11 أيار الماضي".

وأضاف أبو ردينة، في تصريح له، مساء اليوم الإثنين، "لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية، وسنتابع قضية اغتيالها في المحاكم الدولية، خاصة أمام المحكمة الجنائية باعتبار أن اسرائيل هي المسؤولة عن قتلها وعليها أن تتحمل النتائج".

وقال: "نعبر عن أسفنا لتنصل الحكومة الإسرائيلية من تحمل مسؤولياتها تجاه اغتيال أبو عاقلة، ونطالب الإدارة الأميركية بالحفاظ على مصداقيتها وأن تحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن جريمة قتل الشهيدة أبو عاقلة، لأن الوقائع الفلسطينية والدولية تؤكد مسؤولية الجيش الإسرائيلي بدون أدنى شك".

#شيرين أبو عاقلة #الرئاسة الفلسطينية

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