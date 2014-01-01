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تنويه من الشؤون المدنية بغزة حول التسجيل للصلاة بالاقصى وزيارة الاقارب

الإثنين 04 يوليو 2022 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه من الشؤون المدنية بغزة حول التسجيل للصلاة بالاقصى وزيارة الاقارب



غزة/ سما /

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية بغزة اليوم الاثنين، اغلاق باب التسجيل للصلاة في المسجد الأقصى والزيارات.

وقالت في تصريح صحفي ، إنه "نظرا للعدد الهائل من المواطنين الذين تقدموا بطلبات الي الهيئة العامة للشئون المدنية للصلاة بالمسجد الاقصى، وزيارات الاقارب ومحدودية العدد الذي سمح به الجانب الاسرائيلي للصلاة في القدس (400 مصل) ومحدودية العدد المسموح به لزيارة الاقارب من الدرجة الاولي (500 زائر)، فان الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن عن اقفالها لباب استلام الطلبات بهذا الخصوص".

وذكرت أنهم سيعملوا على تكرار هذه الزيارات في القريب العاجل.

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