نادي الأسير: غدا جلسة جديدة للأسير فؤاد الشوبكي

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ جلسة جديدة ستعقد يوم غد الثلاثاء، للأسير فؤاد الشوبكي (83 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنّا في سجون الاحتلال، أمام لجنة "ثلثي المدة" أو ما تعرف بـ"شليش"، للنظر في طلب الإفراج عنه بعد انقضاء ثلثي مدة حكمه.

وكانت اللجنة قررت في الـ14 من حزيران الماضي، تعيين هذه الجلسة بعد جهود قانونية جرت على مدار الفترة الماضية على أمل أن يكون قرارها فرصة جديدة تؤدي إلى قرار يفضي لحرّيّة الأسير الشوبكي، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، تتفاقم مع استمرار اعتقاله، وتقدمه في العمر.

عن الأسير فؤاد الشوبكي (شيخ الأسرى):