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نادي الأسير: غدا جلسة جديدة للأسير فؤاد الشوبكي

الإثنين 04 يوليو 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: غدا جلسة جديدة للأسير فؤاد الشوبكي



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ جلسة جديدة ستعقد يوم غد الثلاثاء، للأسير فؤاد الشوبكي (83 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنّا في سجون الاحتلال، أمام لجنة "ثلثي المدة" أو ما تعرف بـ"شليش"، للنظر في طلب الإفراج عنه بعد انقضاء ثلثي مدة حكمه.

وكانت اللجنة قررت في الـ14 من حزيران الماضي، تعيين هذه الجلسة بعد جهود قانونية جرت على مدار الفترة الماضية على أمل أن يكون قرارها فرصة جديدة تؤدي إلى قرار يفضي لحرّيّة الأسير الشوبكي، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة، تتفاقم مع استمرار اعتقاله، وتقدمه في العمر.

عن الأسير فؤاد الشوبكي (شيخ الأسرى):

  1.  الأسير فؤاد حجازي محمد الشوبكي: وُلد في 12 مارس 1940 في غزة في حي التّفاح، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.

  2.  يُعدّ الأسير الأكبر سنّا في سجون الاحتلال.

  3. في 3 كانون الثاني/ يناير 2002، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "بهدف إيقاف والسيطرة على سفينة "كارينA "  في البحر الأحمر"، وادّعت أن "السفينة تحمل معدّات عسكرية للفلسطينيين"، واتّهمت إسرائيل الشوبكي بالمسؤولية المباشرة واعتبرته العقل المُدبّر في تمويل وتهريب سفينة الأسلحة.

  4. اختطفته قوّات الاحتلال بتاريخ 14 آذار/ مارس 2006، من سجن أريحا، مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، إضافة إلى رفاقهم عاهد أبو غلمي وحمدي قرعان وباسل أسمر ومجدي الريماوي وياسر أبو تركي.

  5. حكمت عليه المحكمة العسكرية للاحتلال بالسّجن لـ(20) عاما، تمّ تخفيضها إلى (17) عاما.

  6. يُعاني الشوبكي من سرطان البروستاتا ومن مرض في عينيه ومعدته وفي القلب ومرض ارتفاع ضغط الدم.

  7. الأسير الشوبكي متزوج، وتُوفيت زوجته عام 2011، وله 6 أبناء و9 أحفاد لا يعرف غالبيتهم.

#فؤاد الشوبكي

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