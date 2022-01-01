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جوجل تتخلى عن أحد أشهر تطبيقاتها

الإثنين 04 يوليو 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تتخلى عن أحد أشهر تطبيقاتها



وكالات / سما /

أعلنت شركة جوجل أنها ستبدأ باتباع إجراءات لدفع مستخدمي تطبيق Hangouts الشهير بالانتقال إلى تطبيق آخر حسبما نقلت RT.

وأشارت جوجل في مدونة لها عبر الإنترنت إلى أن مستخدمي تطبيق Hangouts للأجهزة المحمولة سيكون بإمكانهن استعماله حتى نوفمبر العام الجاري، ولكن اعتبارا من يوليو ستصلهم رسائل توجههم للانتقال لتطبيق Chat.

وستقوم جوجل بنقل بيانات مستخدمي Hangouts إلى تطبيق Chat تلقائيا، كما ستتيح للمستخدمين إمكانية استعمال خدمات Takeout لحفظ نسخة من بياناتهم التي كانت موجودة في التطبيق الأول.

ولتشجيع المستخدمين للانتقال إلى تطبيق Chat طرحت جوجل العديد من الميزات في هذا التطبيق مثل إمكانية إجراء المكالمات، وإمكانية تبادل الصور والبيانات.

ومن جهته قال رافي كانيجانتي، مدير المنتج في Google Chat: "يقدم Chat تجربة حديثة ومتكاملة في Google Workspace، ولدينا طموحات كبيرة لمستقبل هذا التطبيق، وستظهر على مدار الأشهر القادمة العديد من الميزات فيه مثل الاتصال المباشر والترابط المباشر في Spaces والقدرة على مشاركة وعرض الصور المتعددة، ونظرا لأننا نتخذ هذه الخطوة لجلب مستخدمي Hangouts المتبقين إلى Chat، نأمل أن يقدر المستخدمون استثمارنا المستمر في جعل Chat مكانا قويا للابتكار والتعاون".

#جوجل

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