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ثلاثة أخطاء مميتة يرتكبها المصابون بارتفاع ضغط الدم

الإثنين 04 يوليو 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أخطاء مميتة يرتكبها المصابون بارتفاع ضغط الدم



وكالات / سما /

حدد الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف ثلاثة أخطاء ربما تكون مميتة يرتكبها المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأشار الطبيب الروسي في برنامج تلفزيوني، إلى أن الخطأ الأكبر، هو رفضهم بصورة شخصية التخلي عن تناول الأدوية التي وصفها الطبيب. لأن التخلي عن تناول هذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى خطر أزمة فرط ضغط الدم أو جلطة دماغية. لذلك يجب قبل تغيير جرعة الأدوية أو التخلي عن تناولها استشارة الطبيب المختص. وفقاً لوكالة " نوفوستي " الروسية.

والخطأ الثاني بحسب مياسنيكوف، هو عدم التقيد بمعايير استهلاك الملح والسكر. مع أن التقيد بهذه المعايير يساعد على تخفيض مستوى ارتفاع ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي وأحيانا من دون تناول الأدوية.

ويقول، "معيار استهلاك الملح هو خمس غرامات في اليوم. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، أن يتناولوا ثلاث غرامات كحد أقصى".

ويشير الطبيب، إلى أنه لا ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم بممارسة العلاج الذاتي. لأن تناول الأدوية بالتزامن مع استخدام الأعشاب، قد يؤدي إلى تسمم الكبد الحاد.

#ضغط الدم

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