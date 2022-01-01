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الاحتلال يوزع إخطارات وقف بناء في "حمصة التحتا" ويطرد المواطنين من مساكنهم بحجة التدريبات العسكرية

الإثنين 04 يوليو 2022 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية إخطارات وقف بناء.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن قوات الاحتلال داهمت الخربة ووزعت إخطارات وقف بناء على عدد من العائلات في المنطقة.

وأوضح أن قوات الاحتلال أخطرت ست عائلات بوقف البناء بمنشآتها، حيث شملت الإخطارات حوالي 30 منشأة، بالإضافة إلى تصوير العديد من المنشآت التي أخطرت خلال السنوات السابقة.

كما طردت قوات الاحتلال صباح اليوم عدة عائلات من مساكنها في خربة حمصة الفوقا لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، والتي ستستمر من اليوم وحتى يوم الأربعاء.

#الاحتلال

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