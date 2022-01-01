إحالة 16 مخالفا للنيابة العامة واغلاق مخبزين لتلاعبهما بالأسعار

رام الله / سما /

أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، 16 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية التلاعب بالأسعار، وعدم إشهارها على السلع المعروضة في محلاتهم.

وأغلقت طواقم الوزارة، بالتعاون مع طواقم الرقابة الحكومية، مخبزين خلال الشهر الماضي، على عدة مخالفات، منها: عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتلاعب بالأسعار.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، صدر اليوم الاثنين، أن طواقم حماية المستهلك نفذت 443 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات، شملت 3145 محلا، وجد من بينها 147 محلا مخالفا، وتم خلالها اخطار الطواقم لـ90 محلا، وتسجيل 28 تعهدا قانونيا لمخالفين؛ بغرض تصويب وضعهم القانوني.

وعالجت الطواقم 295 شكوى، وردت عبر الرقم 129 تركزت في تلاعب بالأسعار، خاصة كيلوغرام الخبز، الذي بيع في بعض المخابز والمحلات التجارية بـ5-6 شواقل، تجاوزا للسعر المحدد بـ4.5 شيقل، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأفاد التقرير الشهري بضبط الطواقم الرقابية 33 طنا من المنتجات أغلبها غير وطنية، كما تم سحب عينات من السلع الغذائية لفحصها مخبريا التأكد من سلامتها.