  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحالة 16 مخالفا للنيابة العامة واغلاق مخبزين لتلاعبهما بالأسعار

الإثنين 04 يوليو 2022 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، 16 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية التلاعب بالأسعار، وعدم إشهارها على السلع المعروضة في محلاتهم.

وأغلقت طواقم الوزارة، بالتعاون مع طواقم الرقابة الحكومية، مخبزين خلال الشهر الماضي، على عدة مخالفات، منها: عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتلاعب بالأسعار.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، صدر اليوم الاثنين، أن طواقم حماية المستهلك نفذت 443 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات، شملت 3145 محلا، وجد من بينها 147 محلا مخالفا، وتم خلالها اخطار الطواقم لـ90 محلا، وتسجيل 28 تعهدا قانونيا لمخالفين؛ بغرض تصويب وضعهم القانوني.

 وعالجت الطواقم 295 شكوى، وردت عبر الرقم 129 تركزت في تلاعب بالأسعار، خاصة كيلوغرام الخبز، الذي بيع في بعض المخابز والمحلات التجارية بـ5-6 شواقل، تجاوزا للسعر المحدد بـ4.5 شيقل، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأفاد التقرير الشهري بضبط الطواقم الرقابية 33 طنا من المنتجات أغلبها غير وطنية، كما تم سحب عينات من السلع الغذائية لفحصها مخبريا التأكد من سلامتها.

#النيابة العامة

الأكثر قراءة اليوم

تطور غير مسبوق من الجانب التركي.. احتجاز سفينة روسية بطلب من العاصمة كييف

جيش الاحتلال يعلن "تسهيلات" جديدة لأهالي الضفة وغزة في العيد

“التوأم الرهيب” على حدود ليتوانيا .. روسيا تُكشر عن أنيابها (صور)

قناة عبرية : توتر بين بينت ولبيد بسبب رفض هذا الطلب ..

السيسي: الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد وثورة يوليو كانت أمرا الهيا

أسعار صرف العملات

الشيقل يرتفع مع ترقب قرار "المركزي الإسرائيلي" زيادة الفائدة

الأخبار الرئيسية

اشتية يتحدث عن موعد رواتب الموظفين

صحيفة : حماس تقترح صفقة معلومات مع الاحتلال وهي كالتالي ..

الصحة : ارتفاع نسبة الاصابات بكورونا و أعراض الموجة السادسة لم نشهدها من قبل

V00qf

الولايات المتحدة تعيد الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة للسلطة الفلسطينية

بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا من الضفة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم