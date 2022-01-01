بعد التجربة.. الوصايا الإسرائيلية العشرة لمن يرغب بزيارة السعودية

القدس المحتلة / سما /

اوصى صحفيان اسرائيليان بـ10 وصايا لمن يرغب بزيارة السعودية بعد تجربتهما بالسفر اليها.

حيث يتنافس الصحافيون ووسائل الاعلام الإسرائيلية على اطلاع القراء على صورة الأوضاع هناك، وذلك مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة -قبيل منتصف الشهر الجاري.

وازدات فرص التعاون والتبادل التجاري والاستثماري والعسكري بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية منذ اكثر من عام ونصف والتي فتحت أجوائها امام رحلات طيران شركات الطيران الإسرائيلية العال و”اسرائير” المتوجهة برحلاتها اما الى الامارات والبحرين او دول الشرق الأقصى.

ووصل الصحافيان المختصان بالشؤون العسكرية من قناتي “كان” الرسمية والقناة “الـ13” وهما: يوئاف ليمور وألون بن دافيد الى الرياض حيث مكثا عدة أيام تجولا خلالها في أسواق الرياض وتحدثا الى العامة وكتبا انطباعاتهما عن السعودية.

وجاء الانطباع على شكل وصايا مكونة من عشرة نقاط وهي كالتالي:

1 : السعوديون مضيافون بشكل غير عادي؛ مبتسمون، ويظهرون اهتمامهم بالاسرائيليين حيث يمكنك ان تشعر بذلك في كل مكان؛ في الفندق، في سيارة الأجرة، في المتاجر، وفي الأسوق بدون أي استثناء.

2: السعوديون لا يفقدون وعيهم عندما يسمعون أنك من إسرائيل؛ البعض يستمر في الحديث معك، والبعض يسارع ليقول وداعا بأدب، ويعتمد ذلك على العمر (الأصغر سنًا أكثر انفتاحًا)، ودرجة التدين (المتدينون أكثر تحفظًا)، ومدى متابعتهم لأنواع مختلفة من وسائل الإعلام (تتعامل وسائل الإعلام التقليدية مع الفلسطينيين، فيما تُظهر وسائل التواصل الاجتماعي أن الإسرائيليين أناس عاديون أيضًا).

3: الأسعار بالسعودية أرخص منها بإسرائيل؛ ففي المتاجر الفاخرة في مراكز التسوق الأسعار متشابهة، ولكن في الأسواق ومحلات السوبر ماركت والمطاعم أرخص بكثير؛ حيث تباع الفواكه والخضروات بنصف السعر وحتى بأقل.

4: الريال السعودي يساوي حوالي شيكل؛ أكبر فئة عملة ورقية تبلغ 500 ريال والأصغر 1 ريال وتوجد أيضا فئة من عملة الريال تظهر صورة الملك سلمان على جميع الأوراق النقدية.

5: المدينة مليئة بصور الملك، ولكن أيضا صور ابنه، وريث العرش محمد بن سلمان، حيث من الواضح أن المملكة العربية السعودية في خضم تبادل تاريخي للأجيال: في بلد يكون معظم سكانه من الأجيال الشابة إذ ان أكثر من 50 في المائة تحت سن 25 عاما، ويقترب ببطء من الغرب – لا توجد مشكلة واضحة للبلاد مسؤول عن أولياء الإسلام.

6: لا يوجد كحول في المملكة العربية السعودية؛ لا بالسر ولا بالعلن ومشروب الكوكا كولا متوفر لكن ليس بكميات كبيرة إذ أن الجميع يفضلون البيبسي كولا، تذكيرًا بأيام المقاطعة في السبعينيات.

7: المملكة العربية السعودية متدينة للغاية، وذلك ينعكس بوضوح تام في السلوك والمظهر؛ حيث يرتدي جميع الرجال تقريبًا عباءة بيضاء وقبعة، وترتدي جميع النساء تقريبًا ثوبًا أسود وحجابًا يغطي الوجه بالكامل باستثناء العينين.

8: هناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها كسائح؛ كزيارة القلعة التي غزاها عبد العزيز بن سعود حين قاد الطريق للاستيلاء على البلاد وإعداد المملكة؛ حيث أن ابنه الأصغر، البالغ من العمر 87 عامًا، هو الملك الحالي للبلاد، كما ويمكنك مشاهدة معالم الرياض ومنظرها الخلاب من الجسر في الطابق 99 من مركز المملكة في الرياض حيث يبلغ سعر الدخول 69 ريالا.

9: الجو حار جدا، حيث وصلت درجة الحرارة في الرياض السبت الماضي 44 درجة مئوية، ولحسن الحظ كانت الرطوبة فيها 9 في المائة فقط. ومع ذلك، كانت الأسواق ممتلئة، معظمها في المساء عندما انخفضت الحرارة قليلاً (بين الساعات 12 و 4 كانت مغلقة بسبب وقت صلاتي الظهر والعصر)، ويُنصح بالدخول إلى سوق الزيل الذي يضم كل شيء: من الجوارب والصنادل إلى العطور والتوابل والذهب وحتى السيوف الأصلية.

10: لتلخيص الأمر مفاجأة، وحتى مفاجأة كبيرة للأفضل بالطبع، وسنعود بفرح إن شاء الله قريبا.