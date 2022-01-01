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تحذير من بهارات تسبب السرطان في الأسواق الفلسطينية

الإثنين 04 يوليو 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من بهارات تسبب السرطان في الأسواق الفلسطينية



رام الله / سما /

حذرت جمعية حماية المستهلك في نابلس، من وجود بهارات تحتوي على "افلاتوكسين" وفطريات خطيرة تسبب مرض السرطان موجودة في الأسواق.

وقالت الجمعية، إن هناك بهارات "فلفل اسود، فلفل احمر، بهار مشكل، هال، بهار دجاج، زنجبيل" ملوثة بأـنواع خطرة من الفطريات والافلاتوكسين.

بدورها، حذرت رئيسة الجمعية، فيحاء البحش، من خطورة وجود هذه الانواع دون رقابة او فحص في الأسواق، لما لها من مخاطر على صحة المواطنين وخاصة انها تستخدم بشكل يومي.

يذكر أن "الأفلاتوكسين" أو السموم الفطرية، هو أحد المواد السامة التي تتكون عن طريق الفطريات أو العفن.

وفي وقت سابق، كانت دراسة علمية أُجريت على البهارات في السوق الفلسطينية، قد كشفت تلوثها بفطريات سامة خطيرة تسبب السرطان.

والدراسة، عبارة عن رسالة ماجستير في الأحياء البيئية بكلية العلوم بجامعة بيرزيت، وقد نُشرت الشهر الماضي، في مجلة علمية أميركية متخصصة في نشر المسوحات الخاصة بالأغذية.

واستهدفت الدراسة، فحص مستويات السموم الفطرية في سبعة أصناف من البهارات المطحونة في أسواق محافظة رام الله والبيرة، وهي "الفلفل الأحمر، والفلفل الأسود، وبهار الدجاج، والبهارات المشكلة، والهال المطحون، والزنجبيل المطحون، والسماق".

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