الراحلون عن صفوف غزة الرياضي

غزة / سما /

رحل ستة لاعبين عن صفوف غزة الرياضي مؤخرا, عقب اختتام الموسم الكروي المنصرم في قطاع غزة 2021-2022.



وأعلن السداسي إياد أبو دياب وثائر أبو عبيدة ومحمود النيرب وإبراهيم وشاح ومحمد أبو عودة وعمر حمد, مغادرتهم صفوف "العميد".



وعقب نهاية مشوارهم مع "العميد", انضم كل من أبو دياب وأبو عودة لخدمات الشاطئ, وأبو عبيدة لاتحاد الشجاعية, وحمد للصداقة, بينما عاد النيرب لخدمات رفح, ووشاح لخدمات البريج.



يشار إلى أن غزة الرياضي حلّ في المركز السادس برصيد 27 نقطة لدوري الدرجة الممتازة مؤخرا, ويطمح للظهور بشكل أقوى بالموسم الجديد.

