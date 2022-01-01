سادس وسابع صفقات اتحاد بيت حانون في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصل اتحاد بيت حانون حراكه في الانتقالات الصيفية الحالية لتشكيل فريق قوي قادر على المنافسة في الموسم الرابع على التوالي في الدرجة الممتازة.

وتوصل بيت حانون لاتفاق على ضم المهاجم غسان أبو عودة ولاعب خط الوسط أمجد أبو عودة.

ويعتبر الثنائي أبو عودة اللاعبان السادس والسابع اللذان ينضمان لصفوف لحوانين بعدما سبق له التعاقد مع، عدي الغلبان، وحازم شكشك، وأحمد الغزالي، ومهند أبو زيد، ومحمود أبو الخير.

وكان بيت حانون قد نجح في تجديد عقود معظم لاعبيه لموسم جديد وأبرزهم: عطايا جودة ومحمد زقوت، ومحمود عطية، ويوسف أبو زيد، وعبد الرحمن أبو الطرابيش، ومحمد سلمان، وعماد السماعنة، وعبد الرحمن وشاح، وناجي الكفارنة.