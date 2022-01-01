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سادس صفقات الشاطئ في الانتقالات الصيفية

الإثنين 04 يوليو 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سادس صفقات الشاطئ في الانتقالات الصيفية



غزة / سما /

واصل نادي خدمات الشاطئ حراكه في الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وتمكن الشاطئ من التعاقد مع سادس صفقاته في الانتقالات الصيفية بعد ضم المدافع عمرو عطالله.

ويعتبر المدافع عمرو عطا الله، سادس صفقات الشاطئ، بعد التعاقد مع حازم أبو شنب ومحمود عارضة ومحمد الديري، والحارس إياد أبو دياب، ومحمد أبو عودة.

ويسعى الشاطئ لاستغلال الانتقالات الصيفية وتدعيم صفوف البحرية بمزيد من اللاعبين لتقوية خطوط الفريق الساعي للعودة السريعة للدرجة الممنازة بعد الهبوط التاريخي الأول.

#خدمات الشاطئ #الانتقالات الصيفية

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