سادس صفقات الشاطئ في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصل نادي خدمات الشاطئ حراكه في الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وتمكن الشاطئ من التعاقد مع سادس صفقاته في الانتقالات الصيفية بعد ضم المدافع عمرو عطالله.

ويعتبر المدافع عمرو عطا الله، سادس صفقات الشاطئ، بعد التعاقد مع حازم أبو شنب ومحمود عارضة ومحمد الديري، والحارس إياد أبو دياب، ومحمد أبو عودة.

ويسعى الشاطئ لاستغلال الانتقالات الصيفية وتدعيم صفوف البحرية بمزيد من اللاعبين لتقوية خطوط الفريق الساعي للعودة السريعة للدرجة الممنازة بعد الهبوط التاريخي الأول.