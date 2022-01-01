رسمياً .. آرسنال يتعاقد مع جابرييل جيسوس

وكالات / سما /

أعلن آرسنال عبر موقعه الرسمي، صباح اليوم الاثنين، تعاقده مع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر جيسوس الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف بعد تعاقد النادي مع إيرلينج هالاند. الأمر الذي كان سيقلص فرصه بالمشاركة بشكل أساسي. لاسيما وأنه لم يلعب بشكل منتظم حتى قبل وصول المهاجم النرويجي.

وارتبط جيسوس بالانتقال إلى عدة أندية في الأسابيع الماضية، حتى أن بعض المصادر أكدت وجود اهتمام من جانب ريال مدريد. لكن في النهاية كان آرسنال الأكثر إصرار على التوقيع مع اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي لآرسنال أكثر من صورة لجيسوس بقميص النادي عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، وعلق عليها “جابرييل جيسوس، أهلاً بك في آرسنال”.

وبحسب الصور التي تم نشرها، سيرتدي جابرييل جيسوس القميص رقم 9 في الجانرز، مما يوضح أنه سيكون المهاجم الرئيسي للفريق في الموسم القادم، ليسد الفراغ الذي تركه الثنائي ألكسندر لاكازيت وإيميريك أوباميانج.

وحتى هذه اللحظة، لم يكشف آرسنال عن أي تفاصيل بخصوص عقد اللاعب، لكن من المتوقع أن يمتد عقده حتى عام 2027، بينما تم إغلاق الصفقة مقابل 45 مليون جنيه إسترليني وفقاً للعديد من المصادر الصحفية.