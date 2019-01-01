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تشيلسي يرفع عرضه لضم دي ليخت

الإثنين 04 يوليو 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يرفع عرضه لضم دي ليخت



وكالات / سما /

رفع نادي تشيلسي، عرضه للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد دي ليخت مع السيدة العجوز في صيف 2024، لكنه يرغب في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن تشيلسي رفع عرضه لضم دي ليخت، إلى 80 مليون يورو، ليقترب من تقييم يوفنتوس للصفقة (90 مليون يورو).

وأشارت إلى أن يوفنتوس رفض العرض الأول من تشيلسي بشأن دي ليخت، والذي بلغ 40 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى إدراج واحد من الثنائي تيمو فيرنر أو كريستيان بوليسيتش ضمن الصفقة.

وأكد ماوريتسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي ليوفنتوس، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن دي ليخت يريد مغادرة الفريق الإيطالي هذا الصيف.

وكان المدافع الهولندي قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2019، نظير 85.5 مليون يورو، قادما من أياكس.

#تشيلسي #دي ليخت

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