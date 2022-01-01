لابورتا : نشكر ليفاندوفسكي على رغبته في الانتقال إلى برشلونة

وكالات / سما /

صرح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بأنه سعيد برغبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني في الانتقال إلى صفوف البلاوجرانا.

وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي صاحب 33 عاماً بالرحيل عن بايرن ميونخ هذا الصيف، بعد خروجه للتأكيد على رغبته في مغادرة العملاق البافاري.

ويعتبر برشلونة هو أبرز وأهم المرشحين للحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي، خاصةً وأن اللاعب يرغب في خوض تجربة اللعب في الدوري الإسباني.

وتحدث خوان لابورتا حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي؟ روبرت ليفاندوفسكي لاعب في فريق بايرن ميونخ، وأنا أفضل أن أبقى متحفظاً على هذا الأمر”.

وأضاف “نشكره على رغبته في القدوم إلى برشلونة، ونحن حقاً ممتنون للغاية”.

الجدير بالذكر أن خوان لابورتا قد أعلن للصحفيين عن حسم التعاقد مع الثنائي فرانك كيسيه لاعب ميلان الإيطالي السابق، وكريستينسين مدافع تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن الصفقتين خلال الأسبوع الجاري.