  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لابورتا : نشكر ليفاندوفسكي على رغبته في الانتقال إلى برشلونة

الإثنين 04 يوليو 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا : نشكر ليفاندوفسكي على رغبته في الانتقال إلى برشلونة



وكالات / سما /

صرح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بأنه سعيد برغبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني في الانتقال إلى صفوف البلاوجرانا.

وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي صاحب 33 عاماً بالرحيل عن بايرن ميونخ هذا الصيف، بعد خروجه للتأكيد على رغبته في مغادرة العملاق البافاري.

ويعتبر برشلونة هو أبرز وأهم المرشحين للحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي، خاصةً وأن اللاعب يرغب في خوض تجربة اللعب في الدوري الإسباني.

وتحدث خوان لابورتا حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي؟ روبرت ليفاندوفسكي لاعب في فريق بايرن ميونخ، وأنا أفضل أن أبقى متحفظاً على هذا الأمر”.

وأضاف “نشكره على رغبته في القدوم إلى برشلونة، ونحن حقاً ممتنون للغاية”.

الجدير بالذكر أن خوان لابورتا قد أعلن للصحفيين عن حسم التعاقد مع الثنائي فرانك كيسيه لاعب ميلان الإيطالي السابق، وكريستينسين مدافع تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، حيث سيتم الإعلان رسمياً عن الصفقتين خلال الأسبوع الجاري.

#خوان لابورتا #برشلونة #ليفاندوفسكي #بايرن ميونخ

الأكثر قراءة اليوم

تطور غير مسبوق من الجانب التركي.. احتجاز سفينة روسية بطلب من العاصمة كييف

عن نبوءة بسام جرار...أكرم عطا الله

جيش الاحتلال يعلن "تسهيلات" جديدة لأهالي الضفة وغزة في العيد

“التوأم الرهيب” على حدود ليتوانيا .. روسيا تُكشر عن أنيابها (صور)

الأزمة انتهت وعودة الاستقرار .. لهذه الأسباب حدث النقص بمحطات تعبئة الوقود

السيسي: الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد وثورة يوليو كانت أمرا الهيا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

اشتية يتحدث عن موعد رواتب الموظفين

صحيفة : حماس تقترح صفقة معلومات مع الاحتلال وهي كالتالي ..

الصحة : ارتفاع نسبة الاصابات بكورونا و أعراض الموجة السادسة لم نشهدها من قبل

V00qf

الولايات المتحدة تعيد الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة للسلطة الفلسطينية

بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا من الضفة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم