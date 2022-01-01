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سان جيرمان يحسم موقفه من ضم رونالدو

الإثنين 04 يوليو 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يحسم موقفه من ضم رونالدو



وكالات / سما /

يثير البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الكثير من الجدل حول مستقبله خلال الموسم المقبل.

وزعمت العديد من التقارير، أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، كي يشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "رونالدو معجب بإريك تين هاج، المدرب الجديد للشياطين الحمر، لكنه طلب الرحيل بسبب رغبته في إبرام اليونايتد لصفقات جديدة".

وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "يصر مانشستر يونايتد على أن كريستيانو رونالدو ليس للبيع، لأنهم يريدون منه البقاء في الموسم المقبل".

وأتم: "سيحاول خورخي مينديز، وكيل رونالدو، نقل الدون من أولد ترافورد عن طريق بدء المفاوضات مرة أخرى مع العديد من الأندية، لكن باريس سان جيرمان خارج تلك الصفقة".

يذكر أن رونالدو ارتبط بالانتقال إلى تشيلسي وبايرن ميونخ وروما وسبورتنج لشبونة.

#سان جيرمان #رونالدو

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