هيئة الجدار: 5238 انتهاكا إسرائيليا خلال النصف الأول من العام الجاري

رام الله / سما /

ذكرت هيئة الجدار والاستيطان، أن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 5238 اعتداءً.

وأشارت الهيئة، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، إلى أن هذه الاعتداءات تراوحت ما بين تخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز وإصابات جسدية، فيما تركزت هذه الاعتداءات في محافظة بيت لحم بـ946 عملية اعتداء، تليها محافظة رام الله بـ909 اعتداءات، ثم محافظة القدس بـ 799 اعتداء.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان: تم الاستيلاء على 2380كم2 من المناطق المصنفة "ج"، حيث أقامت سلطات الاحتلال خلال الفترة المرصودة أكثر من 343 مستعمرة وبؤرة استيطانية، فيما تعترف رسميا بنحو 176 مستوطنة، ويشمل ذلك المستوطنات التي أنشأتها في القدس الشرقية، كما أن هناك 176 بؤرة استعمارية تتنصل منها حكومة الاحتلال في العلن وتدعمها في الخفاء. كما أقامت سلطات الاحتلال 144 موقعا آخر، وكمناطق صناعية 25، ومواقع عسكرية 94، ومواقع خدماتية وسياحية 25 موقعا، لخدمة مشروعها الاستعماري".

ونوّه إنه ومنذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية حزيران الماضي، صادقت سلطات الاحتلال على 46 مخططا هيكليا لتوسعة مستعمرات، أو إقامة أخرى جديدة في الضفة الغربية والقدس، وأودعت للمصادقة اللاحقة 66 مخططاً في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أنه وفي النصف الأول من العام 2022 أقام مستوطنون خمس بؤر استيطانية على أراضي المواطنين، في محافظات رام الله ونابلس وسلفيت.

وأردف شعبان: "في الفترة التي رصدها التقرير استولت سلطات الاحتلال على ما مجموعه 22,394 دونما، تحت مسميات مختلفة (إعلان محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد)، منها 21,959 دونما كمحمية طبيعة من أراضي محافظتي القدس واريحا، والاستيلاء على 59.581 دونماً من خلال أمري استملاك أعلنتها سلطات الاحتلال في نابلس والقدس، وأخيراً من خلال إصدار 3 أوامر وضع يد على مساحة 375.4 دونم، تحت مسمى أغراض أمنية في بيت لحم والخليل وطوباس".

وتابع: "في النصف الأول من العام 2022 أصدرت سلطات الاحتلال 572 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، وتركز معظم هذه الإخطارات في محافظتي الخليل (146 إخطاراً) وبيت لحم (136 إخطاراً).

ونفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 147 عملية هدم، هدمت خلالها 295 منشأة في الضفة الغربية ،بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 445 شخصاً منهم 212 طفلاً . تركزت معظم عمليات الهدم في محافظة القدس بـ57 عملية هدم، تليها محافظة الخليل بـ28 عملية هدم.

ولفت شعبان إلى خطورة الموجة الأخيرة من عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي تتصاعد بشكل محموم، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الحملة المسعورة، مضيفاً إلى أن الهيئة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، ستبني فوراً كل ما يقوم الاحتلال بهدمه".

ووفق الهيئة، فقد بلغت عدد الاعتداءات التي نفذها مستوطنون في الفترة التي يرصدها التقرير ما مجموعه 561 اعتداء، تراوحت ما بين مشاركة جيش الاحتلال اقتحاماته للمدن والتجمعات الفلسطينية (كما حدث في قبر يوسف في مدينة نابلس والتي تسببت باستشهاد مواطن أو ما حدث في قرية اسكاكا من اعتداء مباشر أدى إلى استشهاد مواطن على مرأى من جيش الاحتلال)، وما بين اقتحام القرى والاعتداء على ممتلكات المواطنين وخط شعارات عنصرية على الجدران، وبين أخذ زمام المبادرة والشروع بتجريف أراضٍ (كما حدث في أراضي البيرة وبيتين وعين يبرود).

وختمت بيانها، بالإشارة إلى أنه تم رصد ما مجموعه 47 عملية تجريف أراضٍ، تناوبت عليها سلطات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين طالت أراضي المواطنين، وبلغ عدد العمليات التي استهدفت الأشجار في الفترة التي يغطيها التقرير ما مجموعه 51 عملية اعتداء استهدفت أشجار معظمها من أشجار الزيتون المعمرة، تركزت هذه العمليات في محافظة سلفيت بـ17 عملية، تلتها محافظة نابلس بـ16 عملية اعتداء.