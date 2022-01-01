الاحتلال يداهم تجمع ام قصة ويهدم منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مصطحبة آلياتها الثقيلة تجمع أم قصة، في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع أم قصة التابع مجلس قروي الزويدين، مصطحبة "باجرين" وجرافة، وداهمت منازل تعود ملكيتها لعائلة الكعابنة، ولا زالت تتواجد في المكان حتى اعداد هذا الخبر، ويشهد المكان مشادات بين المواطنين العزل وجنود الاحتلال المدججين بالسلاح الذين يحاولون طرد وتهجير الأهالي من بيوتهم.

وفي تطور لاحق، أكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ "وفا" ان قوات الاحتلال هدمت منزلا تعود ملكيته للمواطن نايف علي الكعابنة ويقطنه 15 فردا، وتصل مساحته نحو 150 مترا مربعا.