رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاثنين، على صدر صفحاتها الأولى خبر استشهاد الشاب كامل علاونة من جبع في جنين متأثرا باصابته برصاص الاحتلال، وإصابة شاب بالرصاص شمال أريحا، ومسن بكسور ورضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه شرق طولكرم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

جماهير شعبنا في جنين تشيع جثمان الشهيد كامل علاونة

إصابة شاب بالرصاص شمال أريحا ومسن بكسور ورضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه شرق طولكرم

المعتقل رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الــ88

الجامعة العربية: قطاع المياه من أهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني

انتخاب فلسطين نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز

"الصحة": وفاتان و2637 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال أسبوع

الصحة الإسرائيلية: 19 وفاة و6862 إصابة جديدة بكورونا

عساف يفتتح استوديو "أحمد عبد الرحمن" في صوت فلسطين

إشهار كتاب "فتح من نفق عيلبون إلى أفق الحرية.. قراءة نقدية في تقييم التجربة" للكاتب عبد الغني سلامة

رئيس الوزراء الاردني: عجز كبير في إجراءات السلامة أدى إلى حادث تسرب الغاز بالعقبة

"الأيام":

استشهاد شاب من جبع متأثرا بإصابته: لن يتقدم لامتحان "التوجيهي" الأخير اليوم

اشتية: زيارة بايدن سترسم ملامح يوم آخر

الشلالدة: إعادة الرصاصة التي أدت لاستشهاد شيرين بعد اجراء الفحوص

إصابة شاب بالرصاص شمال اريحا ومستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا

لابيد: "حزب الله" يشكل عائقا أمام التوصل لاتفاق حول الحدود البحرية

"تسهيلات" احتلالية لمناسبة عيد الأضحى

هيئة البترول: أزمة الوقود تتكرر شهريا وانتهت مع عودة الامدادات لمعدلها

"القدس":

شهيد من جبع متأثرا بجراحه

إصابة في أريحا والاعتداء على مسن شرق طولكرم

166 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

لبيد يمنع نقاشات وتسريبات خلال اجتماع الحكومة

"بتسليم": عنف المستوطنين مدعوم من الجيش و"الشاباك"

غموض حول تقليل ايران من أهمية اغتيال إسرائيل لمسؤوليها

الجيش الاوكراني يعلن انسحابه من ليسيتشانسك

ايكونوميست: ناتو شرق أوسطي يتشكل لمواجهة إيران.. وحتى ينجح من الأفضل أن يبقى سرا