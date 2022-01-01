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الصحة : ارتفاع نسبة الاصابات بكورونا و أعراض الموجة السادسة لم نشهدها من قبل

الإثنين 04 يوليو 2022 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : ارتفاع نسبة الاصابات بكورونا و أعراض الموجة السادسة لم نشهدها من قبل



رام الله / سما /

كشفت وزارة الصحة عن خطورة الاعراض للمصابين في الموجة السادسة من فيروس كورونا ، مشيرة الى انها أشد خطورة من الأعراض السابقة، وهذا لم نشهده في بعض الموجات السابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د.كمال الشخرة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاثنين، ان هناك تزايدا بالحالات خلال الفترة السابقة، ويعود ذلك لارتفاع عدد القادمين من خارج الوطن بسبب الأعياد والإجازات.

وتابع: "هناك ارتفاع نسبي، ولكن نسبة الاصابة من بين الفحوصات تتراوح من 18%-38% في بعض المحافظات، وهي نسبة عالية جدا".

وأوضح أن وزيرة الصحة د.مي كيلة، أصدرت تعميماً في الدوائر الحكومية والمستشفيات والمديريات بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالوقاية.

وقال: "نطلب من كافة المواطنين عدم الاكتظاظ والتجمع ولبس الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، واخذ التطعيمات والجرعة التعزيزية التي تساعد بالتقليل من خطورة الإصابة والاعراض التي يعاني منها المصاب".

وشدد أنه على المصاب الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، ومن كان مخالطا الحجر لمدة 3 أيام على الأقل حتى لا تتسع دائرة الإصابات.

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