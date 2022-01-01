  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة والربع صباحا

الإثنين 04 يوليو 2022 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة والربع صباحا



القدس المحتلة / سما /

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، هو الساعة السادسة والربع صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وأكد الشيخ حسين في بيان، صدر عن دار الإفتاء، اليوم الاثنين، على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج.

وناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية حفاظاً على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة "كورونا"، وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام، ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

الأكثر قراءة اليوم

تطور غير مسبوق من الجانب التركي.. احتجاز سفينة روسية بطلب من العاصمة كييف

عن نبوءة بسام جرار...أكرم عطا الله

“التوأم الرهيب” على حدود ليتوانيا .. روسيا تُكشر عن أنيابها (صور)

الأزمة انتهت وعودة الاستقرار .. لهذه الأسباب حدث النقص بمحطات تعبئة الوقود

السيسي: الحوار الوطني للجميع باستثناء فصيل واحد وثورة يوليو كانت أمرا الهيا

النائب العام: الرصاصة التي قتلت ابو عاقلة ستعود لنا اليوم والاحتلال يزعم : اسرائيليون سيفحصون الرصاصة

استطلاع اسرائيلي : 34 مقعدا لليكود و6 للمشتركة و4 للموحّدة

الأخبار الرئيسية

V00qf

الولايات المتحدة تعيد الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة للسلطة الفلسطينية

بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت 19 مواطنا من الضفة

تطور غير مسبوق من الجانب التركي.. احتجاز سفينة روسية بطلب من العاصمة كييف

جيش الاحتلال يعلن "تسهيلات" جديدة لأهالي الضفة وغزة في العيد

نقابة المحامين تعلن التصعيد وتعلّق العمل غدا الاثنين رفضا لاقرار قانون "التنفيذ وأصول المحاكمات"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم