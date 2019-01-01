السيسي : اللي بيتعمل في مصر من عند ربنا

القاهرة / وكالات /

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" بأنها "حلم"، قائلا: "والله العظيم اللي بيتعمل في مصر من عند ربنا".



جاء ذلك خلال كلمة للسيسي خلال لقاء جمعه بإعلاميين وسياسيين الأحد حيث قال؛ إن الدولة المصرية لن تتوقف عن مبادرة "حياة كريمة"؛ لأنها نقلت المواطن المصري إلى مستوى يليق به.



و"حياة كريمة" هي مبادرة أطلقها الرئيس المصري في عام 2019؛ بهدف تطوير القرى الأكثر فقرا في مصر، التي يعيش حوالي 70 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر.



وأضاف السيسي: "لهذا، تنتظر الكثير من القرى المصرية دورها في التنمية الشاملة.. والله العظيم اللي بيتعمل في مصر من عند ربنا.. ده حلم".



وأكد السيسي أن "الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير السلع الأساسية بالأسواق وبأسعار ليست مبالغة، حيث أثرت الأزمات العالمية تأثيرا واضحا على جميع دول العالم".



وأشار إلى أنه "يوجد ما يقرب من 30 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، ولهذا تبذل الدولة المصرية جهدا كبيرا في استمرار تلك القطاعات في العمل والإنتاج؛ للحفاظ على العمالة المصرية في ظل الأزمات العالمية".