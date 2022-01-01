وفد من حركة حماس برئاسة هنية يصل الجزائر

غزة/ سما /

وصل الى العاصمة الجزائرية وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

و يضم الوفد د. خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، ود.سامي أبو زهري عضو مكتب العلاقات، ومحمد عثمان ممثل الحركة في الجزائر.

وقالت الحركة ان الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين.

وأكدت الحركة في بيان لها أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر إلهام يستمدون منه القدوة والمَثَل في طريقهم نحو تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها.

وأعربت عن تقديرها الكبير لهذه الدعوة الكريمة التي حرصت من خلالها القيادة الجزائرية على مشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الاحتفالات الوطنية بذكرى الاستقلال.

وتوجهت بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ الجزائر وشعبها وقيادتها قلعةً عربية شامخة داعمةً على الدوام للشعب الفلسطيني ورافضةً لكل أشكال التعاون والتطبيع مع الاحتلال.